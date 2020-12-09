Российская сторона считает, что Украина не выполнила ни одно решение предыдущего нормандского саммита. Поэтому в ближайшее время в Москве не планируют проводить новый саммит с участием лидеров Нормандской четверки (Украины, Германии, России и Франции).

Об этом со ссылкой на источник, близкий к заместителю главы Администрации президента РФ Дмитрию Козаку пишет "Коммерсант".

Сообщается, что Дмитрий Козак часто обсуждает вопросы мирного урегулирования ситуации на неподконтрольной части Донбасса не только с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, но и с советниками лидеров Франции и Германии.

Также источник сказал, что в ближайшее время ждать нового саммита не стоит, потому что, по мнению российской стороны, не были выполнены решения предыдущего.

"Не комильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально ни одного решения предыдущего саммита. Нечего собираться повторно с той же повесткой, с невыполнением того, под чем подписались", - уточняют в сообщении.

Напомним, прошлый саммит нормандской четверки прошел ровно год назад - 9 декабря 2019 года На нем Владимир Зеленский впервые встретился с Владимиром Путиным и лидеры обсудили вопросы урегулирование ситуации на Донбассе.

На переговорах стороны договорились, что Минские соглашения остаются основой работы "Нормандского формата" и должны быть выполнены. Кроме того, обсудили особый статус и полное прекращение огня. Почему главные решения прошлогоднего саммита провалились подробно разбиралась "Страна".