В Украине в 5-6 раз возросло потребление антибиотиков некоторых групп, поскольку украинцы стали принимать лекарства без консультаций у врача. Обеспокоенность этим высказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга. Министр призвал украинцев не принимать антибиотики бесконтрольно.

"В Украине потребление антибиотиков по некоторым группам возросло в 5-6 раз. Украинцы начали принимать лекарства не по назначению врача, а самостоятельно без каких-либо оснований для приема антибиотиков. Напомню, что антибиотики резистентны, то есть человек просто принимая лекарства, не сможет улучшать свое состояние здоровья. Они просто не будут действовать, если их употреблять просто так, бесконтрольно", - сказал Степанов.

Он напомнил о существовании протокола Минздрава, где четко указано, в каких случаях нужно принимать антибиотики при коронавирусе.

"Эти ситуации в основном связаны со случаями госпитализации. Не надо есть антибиотики", - сказал министр.

Также министр заверил, что в Украине больницы обеспечены антибиотиками, а некоторые даже двух-трех месячным запасом.

На видео: Степанов об антибиотиках с 11:50

Напомним, что на днях В Минздраве рассказали о том, какую угрозу несет беспорядочное употребление антибиотиков.

Также мы сообщали, что в ВОЗ рассказали о новой пандемии, которая может возникнуть из-за массового приема антибиотиков.