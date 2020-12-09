Сегодня, 8 декабря, в годовщину со дня проведения саммита лидеров государств "Нормандского формата", на котором президент Зеленский впервые встретился с Владимиром Путиным, оппозиция призвала украинского лидера немедленно выполнить все достигнутые договоренности.

Об этом идет речь в официальном заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Прошел год с момента встречи глав государств и правительств "Нормандской четверки" в Париже. За это время произошло полное перерождение Владимира Зеленского из "президента мира" в бойца партии войны. Ни одна из договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019 года, не выполнена. Саботируется работа над политической частью Минских соглашений. Рупоры власти зомбируют украинских граждан рассуждениями о 25 годах "безопасной реинтеграции", "планах Б" и "красных линиях".

Зе-команда не стремилась и не желает восстановления мира. Ей и её иностранным партнерам невыгодно сокращать военные расходы и направлять ресурсы на социальную защиту, развитие экономики и регионов, здравоохранение и образование. Им нужна истощенная и увязшая в долгах Украина, в которой с молотка уходят земли, ресурсы и предприятия.

Зе-власть, подпевающая партии войны, может сколько угодно распинаться о цивилизационных выборах и иллюзорных евроатлантических перспективах. Но пока что для Украины и украинского народа реальна только одна перспектива - нищеты, бесправия и потери суверенитета.

Хватит морочить голову разговорами о пересмотре Минских соглашений и "чуде" Будапештского меморандума. Хватит пропаганды ксенофобии и дискриминации. Болтовни о свободных экономических зонах под контролем военно-гражданских администраций.

"Оппозиционная платформа - За жизнь". требует принятия всех законов, предусмотренных Минскими соглашениями. Законы об амнистии, особенностях местного самоуправления, выборов, внесение изменений в Конституцию, закрепляющих особый статус Донецка и Луганска, а не законы о лагерях для интернированных и дискриминации национальных общин. Зе-власть должна выполнить обещания, данные избирателям, или уйти следом за предшественниками", - говорится в заявлении партии.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада может взяться за продление особого статуса Донбасса с 15 декабря. Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков.