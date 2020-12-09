В декабре работы по прокладке "Северного потока-2" запланированы в немецких водах, а в январе они не смогут быть продолжены из-за особенности флоры и фауны.

Об этом со ссылкой на председателя правления австрийской компании OMV AG, которая инвестирует в проект, Райнера Зееле пишет "Интерфакс".

"У нас у самих, как у финансовых партнеров проекта "Северный поток 2", нет точной информации о ходе прокладки... Все, что я знаю, это то, что работы по прокладке в 2020 году, в этом декабре, еще будут вестись в немецких водах. Потому что с января в немецких водах нужно учитывать флору и фауну, и работы не могут быть продолжены", - сказал Зееле.

По его данным, подготовительные работы по строительству можно заметить в немецких гаванях Засниц и Мукран, где находится газоприемная станция для обоих "Северных потоков".

При этом данных о скорости и особенностях проводимых работ в OMV AG на сегодня нет.

Известно, что компания инвестирует в проект 900 млн евро.

Между тем, в немецком Федеральном ведомстве судоходства и гидрографии BSH сообщили, что разрешение на строительство действует с 5 декабря до конца месяца, разрешение на строительство в 2021 году пока не выдано.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, когда достроят "Северный поток-2" и при чем тут газовые платежки украинцев.