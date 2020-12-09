Бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич, подписавший в 1991 году Беловежские соглашения, скончался в Минске на 85 году жизни. Ранее он заразился коронавирусом.

Об этом изданию "Наша Ніва" сообщил сын бывшего главы правительства республики.

По его словам, Вячеслав Кебич 26 ноября заболел Covid-19 и находился в больнице.

Вячеслав Францович Кебич - белорусский партийный, государственный и политический деятель, первый председатель Совета Министров Республики Беларусь с 1990 по 1994 год. Кандидат экономических наук.

Политик родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина (Новогрудское воеводство, сейчас Першайский сельсовет, Воложинского района Минской области). Проработав на Минском станкостроительном заводе, в 1980-х годах он пришел на парттийную работу, и во второй половине десятилетия возглавлял белорусский Госплан.

В декабре 1991 года Кебич, будучи премьер-министром Беларуси, был в числе подписавших Беловежские соглашения, которые прекратили существование СССР и провозгласили создание СНГ.

Кебич также участвовал в первых президентских выборах в Беларуси в 1994 году. В первом туре голосования он набрал 17,33% (1 023 174 голосов), заняв второе место после действующего главы республики Александра Лукашенко - 44,82% (2 646 140 голосов). Во втором туре голосования Кебич набрал 14,17% (748 329 голосов), уступив Лукашенко с 80,1% (4 241 026 голосов). Выборы 1994 года являлись первыми и пока что последними, результаты которых одобрил Европейский союз и США. Также это были единственные на данный момент выборы в истории страны, где было проведено два тура.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, что перед выборами Кебичу предлагали его физически устранить.

"После я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу, мы же вдвоем остались во втором круге, пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину (его, Кебича) и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает. А поскольку мы были в альтернативе нацменам, "свалим это все на (оппозиционера Зенона) Позняка и (председателя Верховного Совета Станислава) Шушкевича, на националистов", - сказал Лукашенко.

После выборов президента Кебич дважды избирался депутатом Палаты Представителей.

Напомним, недавно скончался последний министр обороны СССР Евгений Шапошников.

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