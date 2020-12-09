История с перестрелкой на украино-российском кордоне, где погиб гражданин Украины, обрастает новыми деталями.

СМИ сообщили, что украинец, застреленный российскими пограничниками - служащий армейского спецназа. По этой версии, он и двое других бойцов Сил спецопераций пытались выкрасть с территории России воевавшего на Донбассе "ополченца".

Украина этой информации пока не комментирует. Впрочем, Киев изначально говорил, что не в курсе событий перестрелки. Хотя гибель гражданина Украины на сопредельной российской территории власти тоже не опровергали, а неофициально подтвердили.

Интересно, что это уже не первый скандал с попыткой похищать в России людей, связанных с "ДНР" и "ЛНР".

Самый яркий случай - с "вагнеровцами", который подтверждается и с украинской стороны. Громкая история была летом - ФСБ задержала группу россиян, которых назвали агентами СБУ и обвинили в попытке выкрасть одного из бывших командиров "ДНР".

"Страна" разбиралась в новом витке этой темы.

Что было известно о перестрелке

События начали закручиваться 4 декабря.

ФСБ России сообщила, что пограничники ночью вступили в боевой контакт вооруженной группой из трех человек, которые пытались нарушить границу с Украиной в Белгородской области.

Как именно нарушить - на вход или выход - тогда не сообщалось. Говорилось лишь, что неизвестные не подчинились приказу остановиться и открыли огонь. В ответ россияне застрелили одного нарушителя, а двум другим удалось уйти в Украину.

Через несколько дней Следственный комитет России добавил новую информацию: что при убитом украинце нашли автомат, рацию и прибор ночного видения.

Украинские власти тогда развели руками: о перестрелке ничего не слышали, о трупе тоже.

Пограничники позже отчитались , что провели на нейтральной территории встречу с российскими коллегами. Но те, по данным Госпогранслужбы, никаких доказательств инцидента не предоставили.

Отметим, что в России по сей день пока не опубликовали фотографий погибшего, его амуниции и так далее. Однако перестрелку внезапно подтвердило СМИ, которое сложно заподозрить в симпатиях к России - украинское отделение "Радио Свобода".

Оно, со ссылкой на свои источники, сообщило, что убитого зовут Евгений Голубев, он 1993 года рождения и был фигурантом уголовных дел о разбое. Издание предположило, что он занимался контрабандой и был убит на границе при задержании.

С момента появления этой информации прошло уже двое суток. Однако украинские правоохранители не комментируют ни гибели Голубева, ни существования такого человека в принципе. Что весьма странно, учитывая нерядовой характер инцидента.

След украинского спецназа?

Вчера и сегодня начала появляться новая информация по делу.

Российские СМИ, а также лояльные российским силовикам телеграм-каналы, начали публиковать сведения о том, что на границе застрелили бойца ССО Украины.

Фабула дела, в изложении "Комсомольской правды" и канала Wargozo, такова. Отряд Сил специальных операций похитил в России бывшего "ополченца" из Донбасса. Ему сделали укол и обездвиженного пытались переправить через границу на территорию Украины.

Однако при переходе группу заметили российские пограничники. Завязалась перестрелка, в ходе которой один украинский спецназовец погиб, а пленника удалось освободить.

Телеграм-канал Wargonzo добавляет, что похищенный мог иметь отношение к сбитому на Донбассе малазийскому "Боингу".

С украинской стороны эти данные пока не комментируют. Однако подобные обвинения в адрес Киева звучат не впервые.

Обе истории произошли минувшим летом и примерно в одно и то же время - в конце июля.

Первая - задержание в Минске отряда наемников из России. Большая часть которых имела отношение к войне на Донбассе и состоит в украинском гражданстве.

Сначала Александр Лукашенко обвинил Россию в попытке его свергнуть (группу взяли накануне массовых протестов по результатам президентских выборов). Но потом президент признался, что "вагнеровцев" задержали по наводке Украины.

Позже российские СМИ (кстати, та же "Комсомолка", которая заявила об убитом бойце ССО 4 декабря) выяснили, что военных в Беларусь заманили украинские спецслужбы. С целью поссорить Минск и Москву накануне "выборов Лукашенко" и лишить белорусского президента российской поддержки.

Интересно, что эту версию внезапно подхватили и в Киеве. Но с другим знаменателем - говорили, что целью было заманить "вагнеровцев" прямо в Украину.

Сторонники Порошенко обвинили Зеленского и Ермака в госизмене, за то, что те якобы сорвали операцию украинской разведки и "слили" информацию о ней в Минск. Уголовные дела по этому поводу завел и Офис генпрокурора.

Власти же в целом эту историю не отрицали, говоря только, что Офис президента к ней отношения не имеет.

Вторая история - в конце июля в Подмосковье задержали семь граждан России, которые, по версии ФСБ, пытались похитить одного из бывших лидеров "ополчения" и вывезти его в Украину.

По данным российских силовиков, операцию координировали украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые служат в СБУ и ГУР Минобороны. В Украине эту информацию назвали фейком. Детальнее об этой истории - в материале "Охота на свидетелей "Боинга".

В истории же с перестрелкой начала декабря, Украина не обвиняет Россию в фейке (по крайней мере пока) и почти не комментирует приграничного инцидента. В то же время, судя по делу "вагнеровцев", очевидно, что работа по "извлечению" из России неких людей проводится - и довольно активно.