Украина планирует отказаться от ископаемых видов топлива (то есть угля, нефти и газа - Ред.) до 2070 года. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе первого Немецко-украинского энергетического дня, который прошел в режиме онлайн, как передают "Украинские новости".

"В ближайшее время Украина присоединится к безугольному альянсу. Мы планируем постепенно до 2050 года сократить количество угольных шахт и до 2070 года отказаться от использования ископаемого топлива, приобретя климатическую нейтральность", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что Украине будет тяжело достичь этого без привлечения международной технической и финансовой поддержки.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль пообещал предупредить украинцев о новом локдауне за неделю до его наступления.

Также мы сообщали, что Шмыгаль обсудил с вице-президентом Турции зону свободной торговли и жилье для крымских татар.