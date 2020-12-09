Арестованное в рамках расследования дела банка "Финансы и кредит" имущество передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Это активы, которые принадлежали конечному бенефициарному владельцу банка: корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей площадью более 22 тыс. кв. м, в частности оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога. В случае принятия судебного решения об их конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет", - написала Венедиктова.

По ее данным, в Офисе генпрокурора сейчас продолжается анализ полученной информации о вмешательстве в работу органов правопорядка и судов.

"Если эти данные найдут свое объективное подтверждение и в уголовно-процессуальном аспекте, прокуроры немедленно внесут соответствующие сведения в ЕРДР в отношении указанных лиц, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу", - заявила Ирина Венедиктова.

Напомним, банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году. А 17 сентября 2015 года Нацбанк принял решение о его отнесении к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.

В августе 2019 года Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения. О подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка.

Также мы писали, что Печерский суд разрешил взять под стражу миллиардера и бывшего депутата Жеваго. Он объявлен в международный розыск.