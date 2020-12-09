Во Львовской, Донецкой и Волынской областях шахтеры объявили забастовку, требуя от властей погасить задолженность по заработной плате.

Об этом в среду, 9 декабря, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook.

Так, в Нововолынске Волынской области горняки второй смены шахты "Бужанская" остаются под землей. На шахте "№9 Нововолынская" горняки второй смены отказываются спуститься в шахту и направляются в сторону здания администрации госпредприятия "Волыньуголь".

Во Львовской области 75 горняков третьей смены шахты "Лесная", которая находится в подчинении госпредприятия "Львовуголь" спустились в шахту, но отказываются работать.

Тем временем в Донецкой области горняки шахты "Украина" (ГП "Селидовуголь") бастуют еще с прошлой недели. На шахте "Капитальная" в Мирнограде шахтеры прекратили работу. Горняки перекрывают дорогу в центральной части города, возле здания городского совета.

Также, по словам Волынца, сегодня у здания Кабинета министров проходит акция протеста работников ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" с требованием погасить 143 миллиона гривен задолженности по зарплате перед работниками госпредприятия "Восток ГОК" и возобновить полноценную работу предприятия.

Ранее мы рассказывали про многодневную забастовку шахтеров на родине Зеленского, в городе Кривой Рог, которая завершилась в октябре.

Напомним, недавно Криворожский железорудный комбинат подал в суд почти на работников из-за забастовки.