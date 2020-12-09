В среду, 9 декабря, в украинской армии зафиксировали тридцатую смерть от коронавируса. За последние сутки Covid-19 подтвердился еще у 111 военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщило Командование Медсил ВСУ.

"К сожалению в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 30 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни Covid-19... За прошедшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса", - говорится в сообщении.

Всего в рядах ВСУ 3 120 человек болеет Сovid-19. Выздоровели - 8 309 человек. "На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 527 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 96 человек", - добавили в сообщении.

По данным ВСУ, среди 111 человек, у которых зафиксировали коронавирус за минувшие сутки, в учреждения здравоохранения госпитализировали 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медиков находится 102 человека.

Напомним, за последние сутки в Украине число новых зараженных за сутки снова перевалило за 12 000, общее число случаев Covid-19 достигло 845 343.

Больше всего новых пациентов выявили в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.