В России опровергли утверждение главного санврача о необходимости длительного воздержания от алкоголя при вакцинации российским препаратом "Спутник V".

Как заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, передает РИА Новости.

"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", - пояснил Гинцбург.

Он уточнил, что это относится не только к "Спутнику V", но и к любому другому препарату: чрезмерное употребление алкоголя способно существенно снизить иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.

Напомним, главный государственный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян после вакцинации не употреблять алкоголь как минимум за две недели до вакцинации и 42 дня после. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала только снизить объемы потребления.

Ранее "Страна" писала о том, что первые российские вакцины против коронавируса были произведены в Харькове.

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