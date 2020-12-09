Кабмин на заседании в среду, 9 декабря, принял постановление о введении полного локдауна в Украине в период с 8 по 24 января. То есть православное Рождество отпраздновать дадут. А дальше на 16 дней - строгий карантин.

Правда, на поверку он будет не такой уж и строгий. Смогут работать отели на Западной Украине, все рынки, салоны красоты и парикмахерские.

Также правительство поменяло ряд параметров общего карантина, который продлевают до 28 февраля. Он в целом соответствует тому, что было в "оранжевой" зоне, с некоторыми послаблениями.

Кабмин решил все новые нормы оформить отдельным постановлением, а не вносить изменения в еще весеннюю "постанову" №641. Но сам документ примут только через день, после доработки. Тогда он по идее и появится на сайте правительства.

Разбирались, чего ждать от нового локдауна.

Магазины и ТРЦ

Повторяется история с карантином выходного дня и весенним локдауном. Но с нюансами.

Непродовольственные магазины закрываются, кроме тех, кто торгует: продуктами питания, бытовой химией, лекарствами, медтехникой, средствами гигиены, ветеринаркой, кормами, горючим.

При этом окончательно торговые центры, судя по всему, не закрываются - Кабмин позволил им торговать товарами из перечисленного выше списка.

Рынки

Кабмин запретил торговлю непродовольственными товарами. За исключением доставки и рынков.

Таким образом, вещевые рынки работать смогут. О продовольственных ничего не говорилось - но судя по тому, что торговлю продуктами никто не запрещал, будут работать и они.

Кафе и рестораны

В локдаун барам, кафе и ресторанам разрешат работать только на вынос. Прием посетителей внутри заведений будет запрещен.

При этом для периода за пределами локдауна власти готовят ресторанной сфере послабление - плюс один час работы. То есть закрываться заведения смогут в 23:00.

При этом кассы должны закрываться как и раньше - в 22 часа. Цель этой меры - дать людям "досидеть" еще час, но уже ничего не заказывать.

Парикмахерские и салоны красоты

Весьма существенное послабление - им позволили работать по предварительной записи. То есть без ожидания очереди в помещении. Это значит, что эта сфера бизнеса по сути будет работать почти без изменений.

Кино, развлечения, культура

Практически все развлекательные заведения - ночные клубы, детские комнаты, боулинг и тому подобное - будут закрыты.

То же самое коснется музеев, театров и кино.

Спорт и фитнес

Фитнес-индустрия в стране на период локдауна останавливается. Спортивные мероприятия - только официальные и без зрителей. Либо тренировки команд. А вот заниматься на улице индивидуально Кабмин разрешил - напомним, весной и это было запрещено.

Новый год

Под запретом будут все культурные массовые мероприятия. Включая концерты у новогодних елок: там запретят монтировать сцену. При этом приходить к елке никто не запрещает.

Рестораны и кафе 1 января смогут работать до часу ночи (это будет за рамками локдауна).

Отели и туризм

Запрещается работа всех объектов размещения, кроме отелей. Важное условие в свете новогодних праздников, когда многие едут отдыхать на Западную Украину.

Другой вопрос, многие ли из тех, кто сдает там жилье внаем, числятся как отели.

Также непонятно, что будет с горнолыжными курортами. Судя из слов чиновников, массовый спорт запрещается, кроме профессионального. То есть кататься на лыжах по идее будет нельзя.

Но весьма слабо верится, что в Карпатах это будут соблюдать. Чего ждать на самом деле - в материале "Страны" Локдаун на лыжах. Как пройдет сезон в Карпатах и закроют ли на карантин отели и подъемники.

Образование

Все вузы и школы переходят на дистанционную форму обучения. Посещение учебных заведений запрещается.

Работать будут только учреждения дошкольного образования и специальные заведения.

Что еще продолжит работать?

Банки и почта, больницы и ветлечебницы, автозаправочные комплексы (без зон питания), автомастерские. Ну, и естественно, продуктовые магазины. Госучреждения переходят на дистанционную работу.

Почему локдаун с 8 января, а не раньше?

Дата 8 января - дань зимним праздникам.

Днем ранее отмечается последнее из крупных новогодних событий - православное рождество. И только после этого страна уходит на строгий карантин.

Понятно, что этот подход не слишком логичен с точки зрения победы над эпидемией. Поскольку на праздники так или иначе начнутся массовые гуляния. И заражения начнут расти.

В этом смысле, логичнее было бы уйти на локдаун со 2 января. Однако с точки зрения минимизации ущерба для экономики решение властей тоже понятное - чтоб сфера услуг смогла заработать деньги в самое "жирное" время.

А отдельным участкам этой сферы - например, туризму на Западной Украине - вообще дали возможность всю зиму почти не терять денег.