В деле перестрелки на российско-украинской границе появились новые подробности.

Издание "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что российские пограничники пытались задержать группу военного спецназа Украины. В результате перестрелки один из украинцев был убит.

Целью проникновения на территорию РФ, сообщает "КП", был захват бывшего "ополченца". Ему ввели специальный препарат и обездвижили. Но при попытке возвращения через границу группа напоролась на российских пограничников.

По данным газеты, захваченного гражданина РФ в ходе перестрелки удалось вернуть. Двое украинцев смогли уйти за кордон и вернуться в Украину. "Комсомольская правда" утверждает, что на территории РФ действовала группа Сил специальных операций Минобороны.

Отметим, что гибель украинца на границе с Россией на днях подтвердило "Радио Свобода", которое назвало имя и год рождения этого человека. СМИ сообщило, что это был контрабандист.

При этом Следственный комитет РФ рассказал, что при убитом нашли автомат, рацию и прибор ночного видения.

Украинские же власти говорят, что ничего не знают о перестрелке на границе 4 декабря и не подтверждают гибель гражданина Украины.

Все подробности этой истории - в материале "Страны" "У него был автомат, рация и прибор ночного видения". Кто и зачем пытался с оружием попасть в РФ из Украины.