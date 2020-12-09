ССО Украины. Иллюстративное фото sof.mil.gov.ua

В деле перестрелки на российско-украинской границе появились новые подробности.

Издание "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что российские пограничники пытались задержать группу военного спецназа Украины. В результате перестрелки один из украинцев был убит. 

Целью проникновения на территорию РФ, сообщает "КП", был захват бывшего "ополченца". Ему ввели специальный препарат и обездвижили. Но при попытке возвращения через границу группа напоролась на российских пограничников. 

По данным газеты, захваченного гражданина РФ в ходе перестрелки удалось вернуть. Двое украинцев смогли уйти за кордон и вернуться в Украину. "Комсомольская правда" утверждает, что на территории РФ действовала группа Сил специальных операций Минобороны. 

Отметим, что гибель украинца на границе с Россией на днях подтвердило "Радио Свобода", которое назвало имя и год рождения этого человека. СМИ сообщило, что это был контрабандист. 

При этом Следственный комитет РФ рассказал, что при убитом нашли автомат, рацию и прибор ночного видения

Украинские же власти говорят, что ничего не знают о перестрелке на границе 4 декабря и не подтверждают гибель гражданина Украины. 

Все подробности этой истории - в материале "Страны" "У него был автомат, рация и прибор ночного видения". Кто и зачем пытался с оружием попасть в РФ из Украины.

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