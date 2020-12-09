Кабинет министров Украины определился с датой введения полного локдауна в Украине. Согласно проекту постановления, локдаун введут в следующем году - с 8 по 25 января.

Об этом передает LB.ua, со ссылкой на свои источники.

"Идет обсуждение. Решение будет во второй половине дня", - сообщил один из представителей власти.

Еще один знакомый с ситуацией источник подтвердил информацию. "Все правильно, дискуссия открыта. Сегодня определимся точно", - сказал собеседник.

Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, продолжается до 28 февраля 2021 года.

Во время локдауна с 8 января по 25 января запрещается:

Посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.



Работа кафе, баров, ресторанов, кроме навынос и заведений общепита в аэропортах. В отелях запрещена работу ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.



Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.



Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.



Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадке) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно.



Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.



Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий



Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Товары и услуги первой необходимости:



Осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.

С 11 января по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом об ограничении работы общественного транспорта в проекте постановления не идет. Предполагается, что останутся действующие запреты на перевозку количества людей, большего, чем число сидячих мест.

Постановление также продлевает действующий карантин, введенный до 31 декабря, до 28 февраля. Дополнительно к ограничениям предлагается запретить деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения; религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Запрещен прием посетителей в кинотеатры и учреждения культуры и других субъектов деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале.

Запрещен прием посетителей музеев, выставок, галерей и т.п., которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров помещения.

А вот общественным заведениям на час продлили время работы, до 23.00, однако расчетные операции запрещены с 22.00.

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