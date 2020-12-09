С воскресенья, 13 декабря, поезд "Укрзализныци" начнет курсировать по маршруту "Киев - Авдеевка". Ранее напрямую добраться в прифронтовой город по железной дороге из столицы было невозможно.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционного блока" Муса Магомедов.

"Поезд Киев-Авдеевка начинает ходить с моей любимой цифры - 13. Билеты уже купил, до встречи 14-го в Авдеевке, друзья. Спасибо руководству Министерства инфраструктуры, "Укрзализнице" и ООС, за поддержку и понимание важности этого маршрута для жителей 45-го округа", - написал нардеп.

Он акже заявил, что 15, 16 и 17 декабря по направлению следования поезда проведен ремонт путей для обеспечения скоростного режима и безопасности движения.

"И пока технически продажи открыты до 31 декабря, но они будут продлены, так что зраду прошу не разгонять", - добавил нардеп.

Напомним, недавно "Укрзализныця" назначила еще ряд дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников. Пассажиры смогут путешествовать в таких популярных направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий - Лисичанск и других.

Ранее мы писали, что компания вернула в продажу билеты с одиннадцати железнодорожных станций.