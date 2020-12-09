Президент Украины Владимир Зеленский в день годовщины Нормандского саммита разместил в Twitter фото, сделанное в Париже 9 декабря 2019 года.

"Путь к миру непростой, но знаю - мы сможем", - подписал снимок глава государства.

На фото Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сидят за круглым столом перед началом саммита "Нормандской четверки".

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже прошел первый с 2016-го саммит "Нормандской четверки", на котором Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным. Они обсуждали вопрос урегулирования на Донбассе.

По итогам переговоров стороны договорились о том, что Минские соглашения продолжают быть основой работы "Нормандского формата" и должны быть выполнены полностью. Также речь шла об особом статусе, полном прекращении огня и разминировании. "Страна" разбиралась, почему провалились главные решения саммита в Париже.