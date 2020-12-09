Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал распоряжение расширить круг лиц, которые подлежат тестированию на коронавирус методом ПЦР и экспресс-тестированию на антигены.

Об этом он рассказал в ходе ежедневного онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

"Я дал распоряжение пересмотреть стандарты и расширить количество лиц, которых тестируют методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые мы начали поставлять в медучреждения", - сказал Cтепанов.

Министр также добавил, что количество ПЦР-тестирований сократилось из-за сокращения количества обращений человек, у которых есть симптомы.

"Количество заболевших сократилось не из-за того, что мы стали меньше тестировать. Мы тестируем людей, у которых есть симптомы или которые поступают в больницу с пневмонией", - рассказал он.

Степанов о тестах с 4-й минуты

Напомним, 7 декабря, впервые за 28 дней число новых случаев коронавируса было ниже отметки в 9 тысяч. Причиной резкого снижения заболеваемости стало резкое снижение числа проведенных ПЦР-тестов (почти в два раза).

Также мы писали, что, по словам Степанова, в Украине каждый третий ПЦР-тест у больного Covid-19 дает неверный результат.