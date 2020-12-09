В среду, 9 декабря, Кабинет министров Украины соберется на очередное заседание. На нем правительство представит полный перечень возможных карантинных ограничений, которые могут ввести в случае объявления локдауна.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Какими могут быть усиленные ограничительные меры в январе? Сейчас ни один из планов не предусматривает закрытие городского общественного транспорта. Мы также не рассматриваем возможности закрытия междугородного и международного сообщения. Полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабинета Министров уже в среду, 9 декабря", - сообщил Шмыгаль.

Согласно повестке дня заседания, обнародованной на сайте, также Кабмин рассмотрит проект постановления Рады "Об установлении границ г. Попасная Северодонецкого района Луганской области". Планируется также обсудить проекты указов президента об изменении границ Карпатского биосферного заповедника и назначении стипендии для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического эстрадно-циркового искусства и киноискусства.

Также будут подниматься вопросы о проведении переписи населения в 2023 году и об образовании Полтавского государственного медицинского университета.

Напомним, по некоторым данным, локдаун в Украине введут со 2 января на две недели.

Также мы писали о том, что в Кабмине анонсировали серьезные ограничения в работе транспорта при новогоднем локдауне.