Украина не принимала решение о введении санкций в отношении белорусских чиновников в связи с фальсификацией выборов президента республики, как это уже сделали Евросоюз и США.

Об этом со ссылкой на ответ офиса президента Украины сообщают "Украинские новости".

"На ваш запрос о предоставлении копии решения о введении Украиной санкций против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушениями прав человека сообщаем, что согласно информации, предоставленной директоратом по вопросам внешней политики Офиса Президента Украины, такое решение не принято", - говорится в документе.

В ОП добавили, что согласно законодательству решение о санкциях принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводится в действие указом президента.

Напомним, в конце августа лидеры стран ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и не признают их официальные результаты. После этого ЕС ввел персональные санкции против ряда белорусских чиновников, в том числе и против президента республики Александра Лукашенко.

Также мы писали, что санкции в отношении Беларуси ввели США, Великобритания Канада.

При этом прошла информация, что санкции вместе с ЕС ввела и Украина, но она, как видим, не подтвердилась.