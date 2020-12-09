Утром в среду, 9 декабря, в Полтаве спасатели тушат пожар в бывшем Доме дворянского собрания, которому больше двухсот лет. В историческом здании располагаются кинотеатр, ночной клуб, караоке и ресторан. Пожар вспыхнул еще ночью на летней площадке кафе.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Полтавской области.

Сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул. Соборности в Полтаве, поступило около 04:30. Пожарные прибыли на место и выяснили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м. К тому времени огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра им. Котляревского.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Однако локализовать пожар не удавалось около пяти часов, спасатели сделали это к 09:15.

Ликвидация последствий пожара продолжается до сих пор. К тушению привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники. Движение транспорта вблизи исторического здания ограничено.

Напомним, в конце ноября на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово" произошел масштабный пожар.

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