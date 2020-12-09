Новым председателем наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" стал академик Владимир Горбулин.

Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

"Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал Гусев.

Он добил, что наблюдательный совет "Укроборонпрома" сейчас состоит из трех членов: Владимира Горбулина, первого заместителя министра стратегических отраслей промышленности Валерия Иващенко и бывшего директора Агентства оборонных исследовательских проектов по обороне DARPA Энтони Дж. Тетера.

Владимир Павлович Горбулин - украинский политик, ученый, государственный деятель. Доктор технических наук (1994), профессор (1995), академик Национальной академии наук Украины (1997). Советник президента Украины (с 1999), директор Национального института стратегических исследований (2014-2018). 9 октября 2020 переизбран первым вице-президентом НАН Украины.

Напомним, 3 декабря президент Владимир Зеленский назначил экс-главу Херсонской ОГА Гусева гендиректором "Укроборонпрома".

Также мы рассказывали, что новый глава Укроборонпрома объявил о ликвидации концерна.