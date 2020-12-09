Минздрав Украины в среду, 9 ноября, сообщил, что за минувшие сутки в стране умерли 276 пациентов с коронавирусом, это рекордный показатель за все время эпидемии.

Предыдущее максимальное число смертей среди украинцев с Covid-19 фиксировали 19 ноября, когда сообщалось о 257 летальных случаях.

Соответствующие данные обнародовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Общее число подтвержденных случаев Covid-19 сегодня достигло отметки в 845 343 (+12 55 за сутки). Выздоровели уже 451 118 человек (+14 554). С начала пандемии в Украине зафиксировали 14 204 летальных случаев.

Госпитализирован за сутки 1 281 человек. Среди новых зараженных 654 ребенка и 682 медработника.

Напомним, что 7 декабря в стране за сутки был зафиксирован 8 641 новый случай коронавируса и 145 смертей среди пациентов с Covid-19. Это был аномально низкий показатель. Причина - в количестве тестов: по данным на понедельник сделали только 27 881 ПЦР-исследование Хотя обычно этот показатель 40-50 000.

Также мы писали о том, что за минувшие сутки в Киеве число новых случаев коронавируса - больше 1 700, в Одесской области - почти 1 300.