В среду, 9 декабря, в Украине ухудшится погода, в трех регионах ожидается сильный порывистый ветер. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, в западных, южных и восточных регионах Украины сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что является I уровнем опасности.

Напомним, по прогнозу Натальи Диденко, сегодня Украина будет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Поэтому существенных осадков не ожидается, однако будет ветрено.

Также мы писали, какая область пострадает от морозов без снега больше всего. По данным синоптика, с 10 по 17 декабря средняя температура по Украине составит от -2 до +2 градусов.