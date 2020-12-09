В Украине, где число новых зараженных за сутки снова перевалило за 12 000, общее число случаев Covid-19 достигло 845 343. Вчера больше всего новых пациентов выявили в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 9 декабря пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 845 343 случаев Covid-19 (+12 585 за сутки) летальными оказались 14 204 (+276). Выздоровели уже 451 118 пациентов с Covid-19 (+14 554).

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 9 декабря:

Киев - 84 538 (+1 728)

Винницкая область - 18 988 (+164)

Волынская область - 26 832 (+357)

Днепропетровская область - 46 056 (+304)

Донецкая область - 27 044 (+809)

Житомирская область - 32 498 (+144)

Закарпатская область - 25 029 (+143)

Запорожская область - 38 698 (+813)

Ивано-Франковская область - 39 730 (+189)

Киевская область - 45 497 (+943)

Кировоградская область - 6 524 (+106)

Луганская область - 7 275 (+134)

Львовская область - 51 375 (+588)

Николаевская область - 22 127 (+329)

Одесская область - 54 123 (+1 270)

Полтавская область - 27 222 (+651)

Ровенская область - 34 578 (+490)

Сумская область - 34 226 (+322)

Тернопольская область - 30 203 (+226)

Харьковская область - 60 273 (+534)

Херсонская область - 12 826 (+333)

Хмельницкая область - 32 960 (+421)

Черкасская область - 28 728 (+815)

Черновицкая область - 35 826 (+204)

Черниговская область - 22 167 (+568)

Напомним, в Минздраве сообщили, что пик второй волны коронавируса в Украине прогнозируется на середину января.

Также мы писали, что украинцев собираются вакцинировать от коронавируса в три этапа.