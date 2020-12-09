Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр считает, что свои основные отношения в области безопасности Украина будет строить с США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что для такой страны, как Украина, важно осознать, что ваши основные отношения в области безопасности будут с Америкой и американскими союзниками. Это не означает, что вы не можете сотрудничать и вести торговлю с Китаем, но, вероятно, в будущем вам придется делать это делать благоразумно", - сказал Тони Блэр.

Также по мнению экс-премьера Британии, перед тем, как предпринять радикальные шаги, Украине, по крайней мере, придется провести серьезные консультации с США и их союзниками.

Напомним, недавно глава МИД Украины Кулеба назвал Байдена первым в истории президентом США, которому не нужно ничего объяснять об Украине.

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