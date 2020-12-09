У популярной авиакомпании-лоукостера SkyUP наметились серьезные проблемы в отношениях с регулирующими госорганами. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух" - Ред.) подает в суд на авиаперевозчика из-за долга в 40 млн гривен.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

В "Украэрорухе" уверяют, что авиакомпания нарушила взятые на себя обязательств по договору о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию №264/1-20 от 1 января 2020 года и не в полном объеме рассчиталась за оказанные услуги.

Истец требует взыскания основного долга в размере 38,5 млн грн., пени в размере 653 700 грн., 3% годовых в размере 120 300 грн. и возмещения инфляционных потерь в размере почти 700 000 грн.

Подготовительное заседание по делу должно состояться 22 декабря в 14:30. Заседание состоится в помещении Хозяйственного суда города Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что SkyUp закрыл маршрут Киев - Запорожье. 9 ноября состоялся последний вылет из столицы.