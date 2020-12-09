По состоянию на утро среды, 9 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 585 человек. И сегодня зафиксировано новое печальное достижение. За сутки от коронавируса умерли 276 человек.

Напомним, что вчера, 8 декабря, в стране было зафиксировано 10 811 новых заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

По его данным, за минувшие сутки сделали 37 822 ПЦР-теста. То есть их количество уже который день гораздо ниже планки, которую достигли в ноябре - 40-50 тысяч в день.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 845 343 человека. Выздоровело за последние 24 часа 14 554 пациентоа (всего с начала пандемии - 451 118 человек - Ред.).

Умерло за сутки 276 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 14 204 - Ред.). Госпитализированы за сутки 1 281 человек. Среди новых зараженных 654 ребенка и 682 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 728 человек), Одесской области (1 270), Запорожской области (813), Киевской области (943) и Черкасской области (815).

Добавим, что 7 декабря, в стране за сутки был зафиксирован 8 641 новый случаей заражения. И это был аномально низкий показатель. Последний раз такое было почти месяц назад - 9 ноября, когда зафиксировали 8 687 случаев. Причина - в количестве тестов: по данным на понедельник сделали только 27 881 ПЦР-исследований. Хотя обычно этот показатель 40-50 000.

Напомним, во время карантина в Украине резко выросло число случаев домашнего насилия.

Также "Страна" рассказывала, что в Харькове заявили, что будут производить российскую вакцину от коронавируса только после её госрегистрации.