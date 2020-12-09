Вчера, 8 декабря, в Трускавце был убит 50-летний Зиновий Пристай, местный криминальный авторитет, известный в криминальном мире по прозвищу Бзик.

Об этом со ссылкой на собственные источники в полиции передает портал Zaxid.

Тело Бзика, со сквозным огнестрельным ранением в грудь, было обнаружено в 12:50 в беседке на территории частного двора на ул. Городище. Двор, в котором произошло убийство, принадлежит матери погибшего.

Позже в полиции официально подтвердили информацию об убийстве Зиновия Пристая. Труп обнаружил местный житель, который и вызвал полицию.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания причастных к совершению убийства.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За убийство грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области расстреляли известного криминального авторитета на выходе из спортзала.

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