Последние действия Ирана по урегулированию ситуации с выплатой компенсации родственникам погибших при катастрофе лайнера МАУ, могут привести к тому, что Киеву придется обращаться в международный суд ООН.

Как выяснилось, Тегеран отказался вносить необходимую сумму в госбюджет на 2021 год.

Заместитель министра иностранных дел Украины и руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном Евгений Енин заявил, что Иран отозвал свое предложение по выплатам семьям погибших.

Об этом передает "Громадське".

"По моей информации иранское правительство уже отозвало это предложение (по внесению в бюджет на следующий год 200 миллионов евро для компенсации родным, погибших в авиакатастрофе - Ред.), поскольку предполагалось, что 200 миллионов будут выделены именно из Фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - рассказал Енин.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинались. Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Иране выдали официальный отчет, как сбивали лайнер МАУ.