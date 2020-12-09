Матч шестого тура Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Истанбулом Башакшехиром", остановленный 8 декабря после расистского скандала на 23-й минуте, решено доиграть. Это будет сделано в среду, 9 декабря.

Об этом сообщается в Фейсбук УЕФА.

"УЕФА после обсуждения с обоими клубами в порядке исключения принял решение провести оставшиеся минуты матча в среду с новой командой официальных лиц матча. Начало матча назначено в 18:55 по центральноевропейскому времени", - сказано в записи.

Для ПСЖ, который гарантировал себе место в весенней части Лиги чемпионов и обеспечил преимущество над "Манчестер Юнайтед" забитыми в личных встречах мячами и не добился его в поединках с "Лейпцигом", этот матч имеет значение только с точки зрения престижа. Как и для стамбульского клуба, который уже ни на что не претендует.

Если бы в параллельном матче с "МЮ" выиграл не "Лейпциг", ситуация была бы иная и сроки окончания матча могли иметь значение прежде всего для парижан.

Напомним, к остановке поединка привел эпизод на 13-й минуте, когда боковой арбитр, общаясь с главным рефери, назвал "черным парнем" ассистента тренера "Башакшехира" Пьера Вебо. Это привело к потасовке возле тренерской скамьи и остановке игры.

Ранее "Страна" рассказывала о расистском скандале на матче "Динамо" и "Шахтера", когда фаны киевлян выкрикнули расистские слова в адрес капитана горняков Тайсона.