Юристы рассказали, влияет ли решение одного из наследников отказаться от наследства на других наследников. И если влияет, то как именно.

Пояснение опубликовано на сайте Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Как сказали эксперты, отказ от наследства будет иметь особенности в зависимости от того, как принято соответствующее решение: наследником по закону или по завещанию.

Отказ от наследства по завещанию

После открытия наследства, лицу, в пользу которого составлено завещание, дается полгода для принятия наследства или отказа от него. Это означает, что отказаться от наследства по завещанию можно только до окончания этого срока. Отказ от наследства по завещанию является полным, то есть наследник отказывается от всего имущества, предусмотренного в завещании.

Вместе с тем, законодательством предусмотрено, что отказ от наследства по завещанию не лишает лицо права на наследование по закону. Если лицо не желает наследовать ни по завещанию, ни по закону, оно должно указать об этом в заявлении об отказе от наследования.

Отказ от наследства может быть ​​как в пользу конкретного лица (адресным), так и без указания такого лица (безадресным). Следует обратить внимание, что наследник по завещанию может отказаться от наследства лишь в пользу наследодателя, указанного в завещании.

Если же завещание составлено в пользу одного лица, то отказ наследника от наследства может быть исключительно безадресным, в таком случае право на наследование получают наследники по закону.

То есть если наследник решил отказаться от принятия наследства по завещанию, нужно понимать, что вместо него право на оформление наследства получат другие наследники по завещанию, если они есть (между ними доля, от которой он отказался, распределится поровну), а если других наследников завещатель не отметил - лица, являющиеся наследниками по закону.

Отказ от наследства по закону

Бывают ситуации, когда с помощью отказа от принятия наследства можно унаследовать не всё наследственное имущество, а лишь определенную его часть. Например, лицо является наследником по закону определенной очереди, в то же время наследодатель оставил распоряжения на случай своей смерти - завещание, в котором завещал свое имущество этой самой личности. При таком стечении обстоятельств лицо имеет право принять наследство по завещанию и отказаться от наследования по закону того имущества, которое не охвачено завещанием.

Из этого следует вывод, что заявление об отказе от наследства не всегда будет иметь негативные последствия для подавшего его наследника. С помощью подачи заявления об отказе можно решить вопрос с распределением наследства между наследниками по закону и наследниками по завещанию.

Аналогично с отказом от наследства наследника по завещанию, отказ наследника по закону может быть адресным и безадресным. В случае безадресного отказа от принятия наследства одним из наследников по закону с той очереди, которая имеет право на наследование, доля в наследстве, которое он имел право принять, переходит к другим наследникам по закону той же очереди и распределяется между ними поровну.

Кроме того, от наследства по закону отказаться можно и в пользу других лиц, а именно: наследник по закону имеет право отказаться от наследства в пользу другого наследника по закону. При этом не важно, к какой очереди наследников относится лицо, в чью пользу осуществлен отказ. Например, оформляя наследство после смерти родителей, наследник первой очереди может отказаться от наследства в пользу своих детей.

Таким образом, если лицо является наследником по закону и отказалось от наследства целенаправленно - в пользу другого наследника, доля в наследстве, которая принадлежала ему, переходит к этому наследнику. Если же отказ не был целенаправленным, то доля в наследстве поровну распределяется между другими наследниками соответствующей очереди.

Отдельно юристы остановились на наследниках, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Законодательством к этой категории отнесены:

малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособные вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители.

Независимо от содержания завещания они наследуют половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Наследник может отказаться от права на обязательную долю в наследстве, подав нотариусу заявление о том, что с содержанием завещания он ознакомлен, его права ему разъяснены и он не претендует на получение обязательной доли в наследстве. Однако такой отказ не может быть адресным, и распределение наследственного имущества будет осуществлено между другими наследниками без учета обязательной доли.

Кроме того, отказ от наследования других наследников также никоим образом не влияет на размер обязательной доли в наследстве, поскольку при определении размера обязательной доли в наследстве нотариус учитывает всех наследников по закону, которые могли бы быть призваны к наследованию, если бы порядок наследования не был изменено завещателем.

Лицо, подавшее заявление об отказе от наследства, имеет право в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя отозвать свое заявление и воспользоваться всеми правами наследодателя, предусмотренными законом. Кроме того, наследник, в чью пользу осуществлен отказ от наследства, также имеет право отказаться от этой доли в наследстве.

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