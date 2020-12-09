Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

Минздрав показал карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 9 декабря. За последние сутки заразилось еще 13 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 276.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 84 538 случаев
  • Винницкая область - 18 988 случаев
  • Волынская область - 26 832 случаев
  • Днепропетровская область - 46 056 случаев
  • Донецкая область - 27 044 случаев
  • Житомирская область - 32 498 случаев
  • Закарпатская область - 25 029 случаев
  • Запорожская область - 38 698 случаев
  • Ивано-Франковская область - 39 730 случаев
  • Киевская область - 45 497 случаев
  • Кировоградская область - 6 524 случаев
  • Луганская область - 7 275 случаев
  • Львовская область - 51 375 случаев
  • Николаевская область - 22 127 случаев
  • Одесская область - 54 123 случаев
  • Полтавская область - 27 222 случаев
  • Ровенская область - 34 578 случаев
  • Сумская область - 34 226 случаев
  • Тернопольская область - 30 203 случаев
  • Харьковская область - 60 273 случаев
  • Херсонская область - 12 826 случаев
  • Хмельницкая область - 32 960 случаев
  • Черкасская область - 28 728 случаев
  • Черновицкая область - 35 826 случаев
  • Черниговская область - 22 167 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, утвержденные Кабмином сроки введения локдауна в Украине, назначенные с 8 по 24 января, могут измениться. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщала "Страна", разработанная американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech вакцина-кандидат против коронавируса может быть причиной смерти добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях препарата.

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