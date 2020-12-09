Минздрав показал карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 9 декабря. За последние сутки заразилось еще 13 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 276.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 84 538 случаев

Винницкая область - 18 988 случаев

Волынская область - 26 832 случаев

Днепропетровская область - 46 056 случаев

Донецкая область - 27 044 случаев

Житомирская область - 32 498 случаев

Закарпатская область - 25 029 случаев

Запорожская область - 38 698 случаев

Ивано-Франковская область - 39 730 случаев

Киевская область - 45 497 случаев

Кировоградская область - 6 524 случаев

Луганская область - 7 275 случаев

Львовская область - 51 375 случаев

Николаевская область - 22 127 случаев

Одесская область - 54 123 случаев

Полтавская область - 27 222 случаев

Ровенская область - 34 578 случаев

Сумская область - 34 226 случаев

Тернопольская область - 30 203 случаев

Харьковская область - 60 273 случаев

Херсонская область - 12 826 случаев

Хмельницкая область - 32 960 случаев

Черкасская область - 28 728 случаев

Черновицкая область - 35 826 случаев

Черниговская область - 22 167 случаев

Напомним, утвержденные Кабмином сроки введения локдауна в Украине, назначенные с 8 по 24 января, могут измениться. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщала "Страна", разработанная американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech вакцина-кандидат против коронавируса может быть причиной смерти добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях препарата.