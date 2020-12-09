Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 9 декабря
Минздрав показал карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 9 декабря. За последние сутки заразилось еще 13 тысяч человек, излечилось 15 тысяч пациентов и скончалось 276.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 84 538 случаев
- Винницкая область - 18 988 случаев
- Волынская область - 26 832 случаев
- Днепропетровская область - 46 056 случаев
- Донецкая область - 27 044 случаев
- Житомирская область - 32 498 случаев
- Закарпатская область - 25 029 случаев
- Запорожская область - 38 698 случаев
- Ивано-Франковская область - 39 730 случаев
- Киевская область - 45 497 случаев
- Кировоградская область - 6 524 случаев
- Луганская область - 7 275 случаев
- Львовская область - 51 375 случаев
- Николаевская область - 22 127 случаев
- Одесская область - 54 123 случаев
- Полтавская область - 27 222 случаев
- Ровенская область - 34 578 случаев
- Сумская область - 34 226 случаев
- Тернопольская область - 30 203 случаев
- Харьковская область - 60 273 случаев
- Херсонская область - 12 826 случаев
- Хмельницкая область - 32 960 случаев
- Черкасская область - 28 728 случаев
- Черновицкая область - 35 826 случаев
- Черниговская область - 22 167 случаев
Напомним, утвержденные Кабмином сроки введения локдауна в Украине, назначенные с 8 по 24 января, могут измениться. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщала "Страна", разработанная американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech вакцина-кандидат против коронавируса может быть причиной смерти добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях препарата.