В белорусском Гомеле в возрасте 100 лет умерла Любовь Алексеевна Нетупская. В военные годы она была телеграфисткой и в ночь на 9 мая 1945 года сообщила из Берлина в Москву о победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщила изданию "Sputnik Беларусь" дочь женщины Лариса Зуникова, Нетупской не стало 6 декабря.

"Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа", – сказала корреспонденту Sputnik Зуникова.

Любовь была родом из Ступинского района Московской области. Когда началась война, ей было 20 лет. К тому времени она успела окончить три курса Московского государственного библиотечного института и мечтала попасть на фронт. Долго уговаривала работников военкомата, и в мае 1942-го ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. За два месяца молодая женщина освоила профессию телеграфистки. Но в действующую армию ее отправили только через два года.

Опытная к тому времени телеграфистка попала в штаб 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии. В Берлин вошла в день его взятия 2 мая. А в ночь с 8 на 9 мая передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Ветеран войны награждена за боевые заслуги орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

Тридцать лет назад Любовь Алексеевна переехала жить в Гомель, где к тому времени осели ее дочь с супругом. В Гомеле она и скончалась. Кстати, ее день рождения совпадает с Днем освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков (26 ноября).

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