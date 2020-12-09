Несмотря на предупреждения синоптиков о возможном вымерзании озимых культур из-за сильного мороза, пока что большей части украинской растительности это не грозит.

Об этом рассказала глава департамента агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, передают "Украинские новости".

"Хочу сказать, что такая погода является абсолютно нормальной для декабря… Морозы (без снега) ущерба озимым культурам не могут нанести", - заявила Адаменко.

По ее словам, перемерзнуть может от восьми до десяти процентов всех посевов озимых культур.

Особенно это касается Луганской области, где в этом году прогнозируются сильные морозы и низкая влажность почвы. Однако на урожае в целом это сказаться не должно.

Адаменко добавила, что с 10 по 17 декабря средняя температура по Украине составит от -2 до +2 градусов, поэтому пока что опасаться неурожайного года нет повода.

Напомним, в Украине в среду, 9 декабря, будет довольно прохладная и ветренная погода с порывами в западных, южных и восточных областях до 15-20 м/с. Небольшой дождь со снегом может накрыть Одесскую и Херсонскую области.

Как сообщала "Страна", согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, Украина будет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Поэтому существенных осадков завтра не ожидается. Небольшие дожди пройдут только в Одесской, в Николаевской, Херсонской областях.