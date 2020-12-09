Коллегия судей гражданского суда Верховного суда Украины определила круг наследников по закону первой очереди, которых учитывают для определения размера обязательной доли в наследстве.

Об этом сообщается на сайте судебного органа.

Вердикт суда связан с делом, по которому отец истицы после смерти ее бабушки начал оформлять право на обязательную долю в наследстве как совершеннолетний нетрудоспособный ребенок наследодателя в соответствии со ст. 1241 Гражданского кодекса. Однако он умер, не получив свидетельства.

Нотариус отказал истице в выдаче свидетельства о праве на указанную долю, поскольку уже было выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию ответчику - внуку наследодателя.

Позже суд признал право истицы на наследство по закону обязательной доли в наследстве, которая принадлежала ее отцу, и она получила 1/4 наследства, однако считала, что ее доля должна составлять 1/2 наследственного имущества.

Ответчик подал в суд встречный иск, в котором просил признать за ним право на наследство по завещанию 5/6 долей наследства, а за истицей - на 1/6 долю.

Местный суд, с решением которого согласился апелляционный суд, отказал в первоначальном иске и удовлетворил встречный иск.

Верховный суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил в силе предыдущие судебные решения и привел такое правовое обоснование.

Частью 1 ст. 1241 ГК Украины установлено, что совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

При определении размера обязательной доли в наследстве учитываются все наследники по закону первой очереди.

К таким наследникам следует также относить наследников, отказавшихся от принятия наследства, не принявших наследство, отстраненных от права на наследование или умерших до открытия наследства, но у которых есть наследники по праву представления (ст. 1266 ГК Украины).

В связи с этим доводы кассационной жалобы о том, что наследником может быть только лицо, являющееся живым на время открытия наследства, - это неправильное толкование норм наследственного права. Указанное имеет значение для определения права на обязательную долю, которое имеет личный характер, а потому не может переходить в порядке наследственной трансмиссии или на основании наследования по праву представления. Однако это не касается определения круга наследников по закону первой очереди, которое исчисляется для определения размера обязательной доли в наследстве.

Коллегия судей посчитала, что суды пришли к правильному выводу о том, что отец истицы относится к лицам, которые в силу требований ч. 1 ст. 1241 ГК Украины имеют право на обязательную долю в наследстве.

При определении размера обязательной доли в наследстве суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, правильно указал, что на момент открытия наследства жив сын умершей - отец истицы и двое ее внуков, а именно ответчик и еще один внук. Последние должны наследовать по праву представления долю наследства, которая принадлежала их умершим родителям, если бы они были живыми на время открытия наследства после смерти их матери.

Поэтому размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 части ее части, а именно 1/2 части от той доли (1/3 доли), которую должен был унаследовать отец истицы по закону при отсутствии завещания, а размер доли ответчика по завещанию составляет 5/6 доли.

Ранее Верховный суд разъяснял, что неосведомленность о наследстве - причина для дополнительного срока наследования.

Также эта инстанция называла причины, по которым можно продлить срок для принятия наследства.