За ноябрь украинцы брали на 50% больше больничных, чем в октябре. В целом за месяц 565,2 тысячи граждан подали справки о временной нетрудоспособности из-за травмы или болезни, компенсация составила примерно 1,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

"По оперативным итогам ноября 2020 года, Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе COVID-19 на сумму 1,8 млрд гривен. Это на 0,6 млрд гривен, или 50%, больше, чем в октябре", - указано в сообщении.

Количество ушедших на больничный украинцев превысило октябрьский показатель в 395,4 тысячи человек на 170 тысяч человек. По информации Фонда, это связано с распространением различных сезонных заболеваний, которыми болеют работающие граждане, и необходимостью ухаживать за простуженными детьми. Также в статистику попали украинцы на самоизоляции с подтвержденным коронавирусом и после контакта с больным.

Однако в сентябре больных украинцев было еще меньше - на 38,7%, а расходы на них составили 0,3 миллиарда.

Напомним, Фонд социального страхования Украины еще в конце ноября возобновил приостановленные с апреля выплаты пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через 10 дней после первых симптомов или положительного теста на коронавирус человек считается здоровым, если в течение трех дней подряд нет клинических проявлений болезни.