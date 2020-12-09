Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи провели онлайн-встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

В разговоре еврочиновники заявили, что важно вернуть уголовную ответственность за недостоверные декларации.

Отчет о встрече опубликовала Европейская служба внешних действий.

"Признавая прогресс Украины на пути реформ, несмотря на дестабилизирующие действия России и конфликт на Востоке, а также проблемы, возникшие в результате пандемии коронавируса, верховный представитель и комиссар призвали Украину продолжать усилия, связанные с укреплением верховенства закона и борьбы с коррупцией. Они подчеркнули, что решительная судебная реформа остается жизненно важной частью этих усилий. Напомнив о необходимости решения вопросов, поднятых недавними решениями Конституционного суда, верховный представитель отметил важность восстановления уголовной ответственности за ложные декларации", - говорится в отчете.

Также Боррель сказал, что недавно принятый закон о декларировании активов является шагом в правильном направлении, но имеет ряд недостатков и не дает необходимого сдерживающего и предотвращающего эффекта коррупции. Боррель заверил, что ЕС готов помочь Украине в этом процессе.

Также он напомнил Шмыгалю, что ЕС и Украина разделяют приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом.

Во время разговора еврочиновники упомянули о важности уважения прав национальных меньшинств.

Собеседники договорились провести следующий Совет ассоциации Украина-ЕС 11 февраля.

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