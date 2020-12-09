Депутатам надо угодить Западу и не выстрелить себе в ногу. Фото: 24 канал
Депутатам надо угодить Западу и не выстрелить себе в ногу. Фото: 24 канал

Е-декларирование: возвращение уголовной ответственности и подкуп судей

История с законопроектом, который возвращает к жизни систему электронного декларирования и ответственности за него, продолжается. Судя по всему, западных кураторов не удовлетворили ни законопроект, созданный парламентской рабочей группой, ни то, что подал в Верховную Раду президент, – поскольку на этой неделе рабочую группу собрали вновь. И теперь она выдала еще одно творение, которое, по идее, должно устроить пул посольств G7.

Суть этого законопроекта можно определить одной фразой: вернуть все, как было. Точнее, почти все: в предложенном варианте решили отдельно прописать нормы ответственности судей Конституционного суда и остальных судей – так, чтобы сам КС к ним уже не придрался.

То есть предлагается как бы компромисс, но не такой, как был в парламенте (когда депутаты решили, что ответственность за недостоверное декларирование должна быть, но не уголовная), а компромисс между интересами Запада и Конституционного суда (и судебной системы в целом): судей выводят из-под общей ответственности, а судьи взамен больше не отменяют норм по е-декларированию, которые устраивают западных кураторов.

Хотя суть от этого не меняется (ведь не может быть так, чтобы нормы, которые неконституционны в отношении судей, были конституционными в отношении всех остальных), но такой компромисс может сработать – при одном условии: если он будет принят в парламенте.

Ведь очевидно, что в дураках при таком варианте оказываются именно народные депутаты. Судьи свои интересы отстояли – их вывели за скобки общей системы е-декларирования, а вот нардепам нужно проголосовать против себя – то есть за тюрьму в случае неправильного декларирования.

И возникает вопрос: наберется ли 226 голосов за такое харакири? Очевидно, что "соросята" из "Слуги народа" и "Голоса" нажмут кнопки "за", – но это лишь около сотни кнопок. Очевидно, что в "ОПЗЖ" и "За майбутне" не найдется желающих вешать на себя хомут внешнего управления. По остальным – вопрос. В том числе – по верным Владимиру Зеленскому 120-140 "слугам": это уже не та серая масса времен турборежима, это люди, которые вошли во вкус депутатской деятельности и всего того, что к ней прилагается.

Решится ли власть на экономический протекционизм?

 Посмеет ли Рада пойти против ЕС, неизвестно

Тем временем в парламенте назревает еще одна история, которая может вызвать "беспокойство" у пула посольств "Большой семерки": комитет по экономическому развитию Верховной Рады рассмотрел и рекомендовал к принятию во втором чтении проект закона о локализации производства. Тот самый, который еще после первого чтения вызвал протесты у посольства Евросоюза.

Хотя нормы, прописанные в нем, достаточно скромные: там предлагается при госзакупках той или иной продукции учитывать размеры локализации производства этой продукции. Проще говоря: государство будет закупать только ту продукцию, в которой хотя бы частично задействовано украинское производство.

И не более. Это не таможенные пошлины, которые использует Америка против Китая, и не прямые дотации сельхоз производителям, как в Евросоюзе. Но даже этого всего лишь в первом чтении оказалось достаточно, чтобы посольство ЕС пригрозило лишить Украину макрофинансовой помощи.

Правда, тут еще нужно посчитать, что выгоднее – получать кредиты от Брюсселя (которые потом все равно отдавать) или отдачу от того, что бюджетные деньги пойдут на оплату украинской (хотя бы в какой-то мере) продукции.

Видимо, в комитете по экономике это уже посчитали, раз все-таки решились одобрить законопроект ко второму чтению. Теперь дело за руководством парламента – найдется ли у него политическая воля вынести этот документ в зал.

Будет ли в 2021-м бурный рост экономики?

 Минэкономики предрекло рост ВВП

Министерство экономики решило одновременно и огорчить, и обрадовать украинцев. Вчера оно выдало прогноз, согласно которому в первом квартале следующего года ВВП Украины просядет на 3%, зато потом начнется такой бурный рост, что по итогам всего 2021-го мы получим прибавку ВВП в 4,6%. То есть экономика вырастет так, как она не росла еще со времен раннего Януковича.

В теории, конечно, выполнение такого прогноза вполне осуществимо. Ведь после падения ВВП в 2009-м действительно наблюдались достаточно высокие темпы восстановления в 2010-11 годах.

Однако такое восстановление отнюдь не является автоматическим: в 2014-15 годах провал оказался гораздо более глубоким, чем в 2009-м, но темпы восстановления в последующие годы так и не превысили скромных 3-3,5%. Поэтому не стоит ожидать, что в 2021-м экономика начнет сама по себе отыгрывать падение 2020 года, – для этого нужно серьезное государственное стимулирование: 5-6%-й рост 2010-11 годов был достигнут благодаря огромным вливаниям в инфраструктуру Евро-2012. Нынешняя "Большая стройка" в сравнении с этим – копейки.

Впрочем, вряд ли в Минэкономики мыслят так глобально. Скорее всего, речь идет о сценарии, когда в январе будет трехнедельный карантин, а потом уже никаких карантинов не будет ни в стране, ни в мире – и за счет этого начнется быстрое восстановление.

Однако это возможно только в одном случае: если не позже начала весны начнется повальное вакцинирование и оно окажется удачным – как у наших ведущих экономических партнеров (Евросоюза, Китая, России, Белоруссии, Турции и арабских стран), так и, собственно, в Украине. А если этого не произойдет, Минэкономики забудет о своем прогнозе, как уже забыло о многих сделанных ранее.

"Google Украина" выбирает русский

 В Гугле украиноцентризмом не пахнет

Google вчера выдал статистику запросов наших граждан, сделанных ими через украинскую версию поисковика. Учитывая доминирующее положение "Гугла" на отечественном рынке (особенно после того, как из-за санкций из борьбы за него фактически выбыл российский российский "Яндекс"), данные поисковика можно считать вполне серьезной социологией.

И вот, согласно этой социологии, наиболее популярными по запросам персонам в нашей стране оказались российский оппозиционер Алексей Навальный, будущий президент США Джо Байден и нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко. А из украинцев в топ-10 попал только харьковский мэр Геннадий Кернес.

Что это значит? Только одно: украиноцентризма как глобального явления у нас нет. Наши граждане живут в глобальном мире и интересуются событиями только в силу их всеобщей важности или скандальности. Разве что с одной поправкой: события в СНГ их интересуют в большей мере, чем в остальном мире.

Это подтверждается и данными по запросам об умерших в 2020-м: первое, третье, шестое и десятое места занимают личности из российского (и бывшего советского) кино и шоу-бизнеса: актер Борис Клюев, сатирик Михаил Жванецкий, актер Армен Джигарханян и певица Валентина Легкоступова.

А вот еще на один факт стоит обратить особое внимание: практически все популярные запросы были сделаны на русском. Из топ-10 самых популярных запросов только два оказались на английском, и связаны они с сервисами интернета, которые были задействованы во время онлайн-обучения школьников (Google Classroom и Zoom).

Что касается запросов типа "что такое коронавирус", то в топ-десятках – исключительно русский язык. А поскольку вряд ли кто-то возьмется утверждать, что украиноязычные граждане "Гугл"-поиском не пользуются, то остается сделать вывод, что реальная языковая статистика в нашей стране явно противоречит тому, что навязывается через государственную политику.

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