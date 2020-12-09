Е-декларирование: возвращение уголовной ответственности и подкуп судей

История с законопроектом, который возвращает к жизни систему электронного декларирования и ответственности за него, продолжается. Судя по всему, западных кураторов не удовлетворили ни законопроект, созданный парламентской рабочей группой, ни то, что подал в Верховную Раду президент, – поскольку на этой неделе рабочую группу собрали вновь. И теперь она выдала еще одно творение, которое, по идее, должно устроить пул посольств G7.

Суть этого законопроекта можно определить одной фразой: вернуть все, как было. Точнее, почти все: в предложенном варианте решили отдельно прописать нормы ответственности судей Конституционного суда и остальных судей – так, чтобы сам КС к ним уже не придрался.

То есть предлагается как бы компромисс, но не такой, как был в парламенте (когда депутаты решили, что ответственность за недостоверное декларирование должна быть, но не уголовная), а компромисс между интересами Запада и Конституционного суда (и судебной системы в целом): судей выводят из-под общей ответственности, а судьи взамен больше не отменяют норм по е-декларированию, которые устраивают западных кураторов.

Хотя суть от этого не меняется (ведь не может быть так, чтобы нормы, которые неконституционны в отношении судей, были конституционными в отношении всех остальных), но такой компромисс может сработать – при одном условии: если он будет принят в парламенте.

Ведь очевидно, что в дураках при таком варианте оказываются именно народные депутаты. Судьи свои интересы отстояли – их вывели за скобки общей системы е-декларирования, а вот нардепам нужно проголосовать против себя – то есть за тюрьму в случае неправильного декларирования.

И возникает вопрос: наберется ли 226 голосов за такое харакири? Очевидно, что "соросята" из "Слуги народа" и "Голоса" нажмут кнопки "за", – но это лишь около сотни кнопок. Очевидно, что в "ОПЗЖ" и "За майбутне" не найдется желающих вешать на себя хомут внешнего управления. По остальным – вопрос. В том числе – по верным Владимиру Зеленскому 120-140 "слугам": это уже не та серая масса времен турборежима, это люди, которые вошли во вкус депутатской деятельности и всего того, что к ней прилагается.

Решится ли власть на экономический протекционизм?

Тем временем в парламенте назревает еще одна история, которая может вызвать "беспокойство" у пула посольств "Большой семерки": комитет по экономическому развитию Верховной Рады рассмотрел и рекомендовал к принятию во втором чтении проект закона о локализации производства. Тот самый, который еще после первого чтения вызвал протесты у посольства Евросоюза.

Хотя нормы, прописанные в нем, достаточно скромные: там предлагается при госзакупках той или иной продукции учитывать размеры локализации производства этой продукции. Проще говоря: государство будет закупать только ту продукцию, в которой хотя бы частично задействовано украинское производство.

И не более. Это не таможенные пошлины, которые использует Америка против Китая, и не прямые дотации сельхоз производителям, как в Евросоюзе. Но даже этого всего лишь в первом чтении оказалось достаточно, чтобы посольство ЕС пригрозило лишить Украину макрофинансовой помощи.

Правда, тут еще нужно посчитать, что выгоднее – получать кредиты от Брюсселя (которые потом все равно отдавать) или отдачу от того, что бюджетные деньги пойдут на оплату украинской (хотя бы в какой-то мере) продукции.

Видимо, в комитете по экономике это уже посчитали, раз все-таки решились одобрить законопроект ко второму чтению. Теперь дело за руководством парламента – найдется ли у него политическая воля вынести этот документ в зал.

Будет ли в 2021-м бурный рост экономики?

Министерство экономики решило одновременно и огорчить, и обрадовать украинцев. Вчера оно выдало прогноз, согласно которому в первом квартале следующего года ВВП Украины просядет на 3%, зато потом начнется такой бурный рост, что по итогам всего 2021-го мы получим прибавку ВВП в 4,6%. То есть экономика вырастет так, как она не росла еще со времен раннего Януковича.

В теории, конечно, выполнение такого прогноза вполне осуществимо. Ведь после падения ВВП в 2009-м действительно наблюдались достаточно высокие темпы восстановления в 2010-11 годах.

Однако такое восстановление отнюдь не является автоматическим: в 2014-15 годах провал оказался гораздо более глубоким, чем в 2009-м, но темпы восстановления в последующие годы так и не превысили скромных 3-3,5%. Поэтому не стоит ожидать, что в 2021-м экономика начнет сама по себе отыгрывать падение 2020 года, – для этого нужно серьезное государственное стимулирование: 5-6%-й рост 2010-11 годов был достигнут благодаря огромным вливаниям в инфраструктуру Евро-2012. Нынешняя "Большая стройка" в сравнении с этим – копейки.

Впрочем, вряд ли в Минэкономики мыслят так глобально. Скорее всего, речь идет о сценарии, когда в январе будет трехнедельный карантин, а потом уже никаких карантинов не будет ни в стране, ни в мире – и за счет этого начнется быстрое восстановление.

Однако это возможно только в одном случае: если не позже начала весны начнется повальное вакцинирование и оно окажется удачным – как у наших ведущих экономических партнеров (Евросоюза, Китая, России, Белоруссии, Турции и арабских стран), так и, собственно, в Украине. А если этого не произойдет, Минэкономики забудет о своем прогнозе, как уже забыло о многих сделанных ранее.

"Google Украина" выбирает русский

Google вчера выдал статистику запросов наших граждан, сделанных ими через украинскую версию поисковика. Учитывая доминирующее положение "Гугла" на отечественном рынке (особенно после того, как из-за санкций из борьбы за него фактически выбыл российский российский "Яндекс"), данные поисковика можно считать вполне серьезной социологией.

И вот, согласно этой социологии, наиболее популярными по запросам персонам в нашей стране оказались российский оппозиционер Алексей Навальный, будущий президент США Джо Байден и нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко. А из украинцев в топ-10 попал только харьковский мэр Геннадий Кернес.

Что это значит? Только одно: украиноцентризма как глобального явления у нас нет. Наши граждане живут в глобальном мире и интересуются событиями только в силу их всеобщей важности или скандальности. Разве что с одной поправкой: события в СНГ их интересуют в большей мере, чем в остальном мире.

Это подтверждается и данными по запросам об умерших в 2020-м: первое, третье, шестое и десятое места занимают личности из российского (и бывшего советского) кино и шоу-бизнеса: актер Борис Клюев, сатирик Михаил Жванецкий, актер Армен Джигарханян и певица Валентина Легкоступова.

А вот еще на один факт стоит обратить особое внимание: практически все популярные запросы были сделаны на русском. Из топ-10 самых популярных запросов только два оказались на английском, и связаны они с сервисами интернета, которые были задействованы во время онлайн-обучения школьников (Google Classroom и Zoom).

Что касается запросов типа "что такое коронавирус", то в топ-десятках – исключительно русский язык. А поскольку вряд ли кто-то возьмется утверждать, что украиноязычные граждане "Гугл"-поиском не пользуются, то остается сделать вывод, что реальная языковая статистика в нашей стране явно противоречит тому, что навязывается через государственную политику.