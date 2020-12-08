Венгерская авиакомпания Wizz Air после отмены 24 рейсов из Украины в ноябре возобновила несколько рейсов из Киева, Львова и Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Пассажиры имеют возможность забронировать билеты на долгожданные рейсы из Киева, Львова и Харькова в города в Польше, Германии, Австрии, Дании, Эстонии, Венгрии, Италии, Португалии, Словакии и Литве", - указано в сообщении.

Из Киева можно будет долететь в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу, Катовице.

В то же время со Львова планируются рейсы в Берлин, Щецину, Братиславу, Пардубице, Вильнюс, а также из Харькова в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.

"Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой" зоны. В таком случае выполнение этих перелетов будет отложено. Если авиакомпания вынуждена отменить рейс, клиенты, бронирование которых изменились, автоматически получают 120%-ю компенсацию от начального тарифа, начисленного как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение - Wizz Air обязуется предоставить его в течение 30 дней с момента получения запроса на компенсацию тем же методом, которым была произведена оплата", - добавили представители авиакомпании.

При этом компенсация путешественникам, которые покупали билеты при помощи турфирмы, будет выплачена после соответствующего запроса в агентство.

Напомним, авиакомпания Air Arabia, штаб-квартира которой расположена в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), возобновила регулярные рейсы из ОАЭ в столичный международный аэропорт "Борисполь".

Как сообщала "Страна", авиакомпания "Windrose" ("Роза Ветров", Киев) объявила о запуске в декабре регулярных рейсов в столицы Балканских государств из Киева.