"Нельзя украсть голоса". Трамп рассчитывает остаться на второй президентский срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, хотя по предварительным данным он проиграл выборы.
Как пишет РИА Новости, об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.
"Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах, и произошли ужасные вещи. Надеюсь, следующая администрация будет администрацией Трампа. Нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом", - произнес Трамп.
Между тем практически все штаты уже утвердили результаты голосования. По ним демократ Джо Байден набирает 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Адвокаты Трампа оспаривают результаты выборов в нескольких штатах, но пока безуспешно.
Как писала "Страна", инаугурационный комитет США отказался признавать победу Байдена на выборах президента.
Мы также сообщали, что власти Техаса подали в Верховный суд на четыре ключевых штата из-за нарушений на выборах президента США.