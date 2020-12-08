Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, хотя по предварительным данным он проиграл выборы.

Как пишет РИА Новости, об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.

"Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах, и произошли ужасные вещи. Надеюсь, следующая администрация будет администрацией Трампа. Нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом", - произнес Трамп.



Между тем практически все штаты уже утвердили результаты голосования. По ним демократ Джо Байден набирает 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Адвокаты Трампа оспаривают результаты выборов в нескольких штатах, но пока безуспешно.

Как писала "Страна", инаугурационный комитет США отказался признавать победу Байдена на выборах президента.

Мы также сообщали, что власти Техаса подали в Верховный суд на четыре ключевых штата из-за нарушений на выборах президента США.