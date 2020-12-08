В Хмельницкой области местная жительница заказала услугу "трезвый водитель", которая подразумевает транспортировку выпившего водителя на его личном авто.

Однако приехавший таксист оказался не совсем трезвым и по итогу угнал авто клиентки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.

"В Славуте полицейские оперативно разыскали таксиста, который завладел автомобилем местной жительницы. Происшествие произошло около 1 часа ночи. Потерпевшая заказала услугу "трезвый водитель". 31-летний мужчина отвез ее домой, но потом отказался отдавать ей ключи от авто, развернулся и поехал в город. Полицейские оперативно разыскали злоумышленника. Как оказалось, "трезвый водитель" был с явными признаками опьянения", - указано в сообщении.

После звонка 24-летней жительницы Славуты полиция приступила к поиску "Фольксваген Пассат". Преступника быстро нашли внутри машины. Оказалось, что у угнавшего авто таксиста также есть признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался.

Сейчас ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы в соответствии с ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве патрульные гнались за таксистом Bolt по имени Анатолий, который носился по встречной полосе и подрезал другие автомобили.

Как сообщала "Страна", в в Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича, произошло ДТП, которое лишь чудом не привело к многочисленным жертвам. Здесь, водитель такси умер прямо за рулем, и неуправляемое авто вылетело прямо на тротуар.