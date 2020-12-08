В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отреагировали на заявление харьковской компании "Биолек" о том, что не будут производить вакцину от коронавируса "Спутник V" без госрегистрации.

В РФПИ сказали, что на мощностях предприятия были произведены первые тестовые разливы вакцины, идентичные производству.

Об этом сообщает РИА Новости.

В фонде добавили, что разъяснение "Биолека" не противоречит словам РФПИ о готовности предприятия делать препарат на своих мощностях. Также в этой организации и Институте Гамалеи еще раз сказали, что готовы подписать соглашение о технологическом трансфере и поставить сырье для производства вакцины в Украине.

Напомним, днем 8 декабря россияне заявили, что компания "Биолек", расположенная в Харькове, готова развернуть у себя производство вакцины.

Между тем украинские власти неоднократно говорили, что Киев не намерен закупать российскую вакцину.