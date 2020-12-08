Наводнения в Италии. Фото: Twitter / @Azione_Rieti

Большая часть Венеции оказалась под водой, уровень воды поднялся сразу на 137 см.

После запуска системы шлюзов Mose по недопуску воды в город ситуация была предусмотрена, однако из-за ошибки в прогнозе ее не задействовали. 

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Наводнения в Италии. Фото: Twitter / @Azione_Rieti

Наводнения в Италии. Фото: Twitter / @Azione_Rieti

Ожидалось, что вода не поднимется выше 120 см, однако, когда ошибку осознали, запускать систему было уже поздно.

На этот раз стихия не принесла таких ощутимых разрушений как год назад, однако городские площади, магазины и рынки подтоплены, а местные жители уже не пользуются специально возведенными для такого случая деревянными помостами.

Наводнения в Италии. Фото: Twitter / @diesdetardor

Наводнения в Италии. Фото: Twitter / @diesdetardor

Наводнения в Италии. Фото: Twitter / @diesdetardor

По информации издания, сейчас сильные наводнения накрыли многие северные регионы. В частности, горный курорт Фопполо в Бергамо, Рим, Лацио и Кампанию.

Мэр города Луиджи Бруньяро сейчас мониторит ситуацию, приносит свои извинения за неправильный прогноз и анонсирует запуск системы примерно в 00:40 по местному времени. 

Напомним, летом в итальянской Венеции впервые испытали систему мобильных шлюзов, которая поможет предотвратить частые наводнения. Так, в механизме задействовано 78 мобильных шлюзов, общая система плотин раскинулась на полтора километра. В ходе тестового запуска рабочие подняли барьеры в Лидо, в Маламокко и Кьодже.

Как сообщала "Страна", в Венеции в преддверии Рождества уровень воды поднялся на 144 см выше нормы. В результате затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены были ходить по помостам. В итоге наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см. 

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