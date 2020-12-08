Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала приговорить Николя Саркози, занимавшего пост президента страны в 2007-2012 годах, к четырем годам лишения свободы, из них два условно. Суд по делу о коррупции Саркози и прослушивании телефонных переговоров начался в ноябре.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей прокуратуры в Париже.

Такие же сроки прокуратура хочет дать проходящим по этому делу адвокату Тьерри Эрзогу и бывшему высокопоставленному представителю Кассационного суда Жильберу Азиберу.

По версии следователей, Саркози через своего адвоката якобы обещал помочь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal.

Следствие располагает многочисленными записями перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему. Для разговоров он использовал секретную линию под псевдонимом Поль Бисмут и беседовал с Эрзогом.

Сам 65-летний экс-президент Франции на открытии процесса 23 ноября квалифицировал стремление провести разбирательство как "скандал, который останется в истории страны". Саркози также назвал "позором" попытки его судебного преследования, не прекращающиеся уже более шести лет.

Защита Саркози все это время настаивала на прекращении судебного процесса. При этом она утверждала, что в ходе следствия были допущены крупные процедурные нарушения.

Французские издания пишут, что это первый в послевоенной истории Франции суд, когда бывший президент предстал на процессе лично. До Саркози в 2011 году судили еще одного бывшего президента, Жака Ширака, за фиктивные должности в парижской мэрии в бытность того мэром французской столицы. Но по причине плохого здоровья он никогда не появлялся на скамье подсудимых.

О том, что Саркози предстанет пред судом по делу о коррупции, стало известно в начале текущего года.

Недавно страну сотряс еще один скандал с бывшим высокопоставленным лицом. Летом экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о фиктивном трудоустройстве.