В сети появились первые фото замерзшей реки Уж, которая простирается от Припяти до Коростеня. Однако сотрудники Чернобыльского заповедника не уверены, надолго ли это.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Так, в заповеднике поделились меланхоличными мыслями о скоротечности сезонов, а также уже начали гадать, не растает ли река так же быстро, как и первый снег.

"Уж притих. Первый снег еще в ноябре присыпал леса, залежи и водоемы Чернобыльского заповедника. Небольшая метель кружилась где-то и на лугах. Однако тот снег растаял, ветер стих... Но на то и зима, чтобы снова и снова пробовать свои холодные силы: как накроет белыми порошками, то ущипнет морозцем. Таким крепким, имеющим уже силы сковать реки и озера льдом. Вот и Уж притих, замедлился. Правда, надолго ли? И не сойдет ли первый лед так же быстро, как и первый снег?", - указано в сообщении.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото тающего снега на фоне еще осенней погоды и сообщили, что будут ждать грядущие снегопады и метели.

Как сообщала "Страна", в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС время и природа постепенно стирают следы человеческого присутствия. Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали фото, на котором дерево выросло практически в дверном проеме заброшенного дома.