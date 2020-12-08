За 10 месяцев 2020 года украинские полицейские получили на 54% больше вызовов, связанных с домашним насилием, чем за весь 2019 год.

Об этом в ходе брифинга "Домашнее насилие: взгляд 360° Вызовы. Возможности. Действия" сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"У нас есть рост по сравнению с прошлым годом, когда было 112 тыс. заявлений и сообщений, за 10 месяцев этого года мы имеем 174 тыс. Но и нужно говорить о тех мерах реагирования, которые были приняты, ведь на 28% выросло количество протоколов по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если в прошлом году это было чуть больше 80 тыс., то сейчас мы имеем 113 тыс.", - сказал правоохранитель.

Полицейский также заявил, что люди начали доверять стражам порядка в вопросах, связанных со случаями домашнего насилия. Билошицкий призвал не замалчивать насилие а сообщать о нем правоохранителям.

"В прошлом году было вынесено почти 9 тысяч, сейчас за 10 месяцев этого года - более 35 тысяч, почти 36 тысяч запрещающих предписаний, вынесенных полицейскими", - добавил представитель полиции.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в условиях пандемии коронавирусной болезни проблемой №2, после Covid-19, является рост уровня домашнего насилия.

По словам омбудсмена, из обращений, поступивших к ней, 80% направлены женщинами. Прежде всего они касаются физического, психического, сексуального и экономического насилия.

Денисова подчеркнула основные проблемы, которые на данный момент есть в сфере предотвращения домашнего насилия.

"Это, прежде всего, дефицит мест, куда можно обратиться человеку, но надо сказать, что за последнее время количество увеличилось. На первое сентября этого года было 32 приюта (шелтера), сейчас уже 34 и это очень хорошо, но 7 регионов еще не имеют таких приютов и нужно все же местным органам власти и центральным органам власти обратить свое внимание, чтобы такие приюты были", - сказала омбудсмен.

Она также заявила, что наиболее неурегулированным вопросом является осуществление обращений в приюты: для того, чтобы человек попал в приют нужен тест об отсутствии заболеваемости коронавирусной инфекцией. Денисова добавила, что дети в семьях, которых есть домашнее насилие, почти лишены возможности учиться, потому что обидчик оставляет их без компьютера и без возможности получить образование.

Также Денисова привела данные, согласно которым за 9 месяцев 2020 года в полицию обратилось 142 279 человек - это почти вдвое больше, чем за весь 2017 год.

Напомним, ранее первая леди государства Елена Зеленская по инициативе Министерства внутренних дел открыла выставку орудий домашнего насилия на Михайловской площади в Киеве.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3908 об увеличении штрафов за домашнее насилие. Документ предусматривает увеличение административного наказания за домашнее насилие в сто раз - до 68 000 грн вместо 170 грн.