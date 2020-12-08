Франция к 2038 году построит новый авианосец с ядерной силовой установкой, который заменит единственный действующий авианосец ВМС страны "Шарль де Голль". Об этом объявил 8 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон.

О планах французов сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, корабль будет стоять на вооружении примерно до 2080 года. Новое судно весом в 70 тысяч тонн и длиной в 300 метров в полтора раза превысит по размерам "Шарль де Голль".

Макрон принял решение об использовании ядерных реакторов для будущего военного корабля в рамках климатической стратегии Франции, сказав, что его выбросы ниже по сравнению с дизельным топливом. Планируется, что авианосец будет оборудован американскими электромагнитными катапультами для запуска самолетов, причем на корабле будут базироваться самолеты следующего поколения.

По оценкам французских изданий, стоимость проекта составит примерно 7 млрд евро.

В свою очередь один из советников Макрона заявил, что обладание авианосцем позволит Франции проецировать свое влияние в глобальном масштабе.

Макрон во время выступления на предприятии ядерной сферы в городе Ле-Крёзо сказал, что ядерный арсенал Франции и ее атомная энергетика лежат в основе "стратегической автономии" страны и что ядерный сектор вносит вклад в поддержание статуса Франции как великой державы.

Как писала "Страна", ранее Макрон озаботился планом реформирования Шенгенской зоны.

Мы также рассказывали, как два года назад на борту "Шарля де Голля" Макрон заявил, что быть союзником США не значит стать вассалом.