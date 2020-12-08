В Минздраве рассказали, как и почему важно регулярно возобновлять общение с близкими и особенно родственниками.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Прямо сейчас напиши или позвони кому-то из своих близких. По возможности - договорись о встрече. Когда мы регулярно видимся с друзьями или близкими людьми или даже когда поддерживаем связь по телефону или через социальные сети, мы делаем огромную услугу нашему физическому и психическому здоровью. Отношения, где царят взаимное доверие и поддержка, дают нам ощущение комфорта, счастья и уверенности - все, что предохраняет наше психическое здоровье", - указано в сообщении.

По словам медиков, человек, которому систематически не хватает общения, чаще подвергается негативному воздействию стрессовых ситуаций. Из-за отсутствия устойчивых социальных взаимосвязей повышается риск возникновения психосоматических заболеваний. Социальная активность и общение с близкими и друзьями способствуют положительным эмоциям, и как результат - хорошему самочувствию.

Во времена пандемии коронавируса проблема социального дистанцирования еще больше обострилась. Поэтому не пренебрегай возможностью поддерживать связь с теми, кто дорог. Врачи также посоветовали держать физическую дистанцию, а не социальную.

Напомним, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев находится в очень тяжелом состоянии. Павел Палажченко, его помощник, стал по сути для экс-президента самым близким человеком, который обеспечивает его связь с внешним миром.

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