Иранские спецслужбы задержали несколько человек по подозрению в убийстве физика-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде.

Об этом в эфире телеканала Al-Alam сообщил помощник председателя парламента страны по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия", - добавил он.

Подробности о задержанных чиновник сообщать отказался, сославшись на то, что соответствующую информацию могут раскрыть только службы безопасности.

Он также возложил ответственность за убийство на Израиль, добавив, что тот "сыграл свою роль" этом вопросе.

Чиновник предположил, что в покушении могли поучаствовать "американские или другие спецслужбы".

Напомним, Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны.

Позже представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамезан Шариф заявил, что физика-ядерщика убили при помощи автоматического оружия, которое было установлено в машине Nissan. Пулеметом управляли из космоса при помощи спутника.