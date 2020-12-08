Расположенная в Харькове фармацевтическая компания АО "Биолек" прокомментировала информацию о том, что производитель российской вакцины от коронавируса "СпутникV" готов выпускать препарат на территории Украины на мощностях компании.

Комментарий представитель "Биолек" дал корреспонденту "Страны".



В компании напомнили, что на отдельных телеканалах и в других СМИ появилась информация, что "Биолек" освоил технологию производства готовой формы вакцины против коронавируса "Спутник V" и имеет возможность ее серийного выпуска для обеспечения потребностей населения на территории Украины и других стран.



"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V" или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании", - заявили на предприятии.



В "Биолек" добавили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации.

Напомним, украинские власти не раз заявляли, что Киев не намерен закупать российскую вакцину, так как нет информации о третьей стадии ее клинических испытаний.

Между тем российский препарат заказали во многих странах, в частности в Израиле.